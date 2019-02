Bayern München auf zwei Punkte an Dortmund dran

Die Bayern konnten sich vor allem bei Kingsley Coman bedanken, dass die Generalprobe vor dem Champions-League-Hinspiel in Liverpool am kommenden Dienstag einen aus ihrer Sicht erfreulichen Ausgang nahm. Der 22-jährige Franzose erzielte zwei Tore und bereitete das entscheidende 3:2 von David Alaba in der 53. Minute vor.

Begonnen hatte die Partie nicht gut für die in Bestbesetzung angetretenen Gäste aus München, ja sogar mit einem Negativrekord. Bereits nach 13 Sekunden brachte Leon Goretzka Augsburg mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Historie in Führung. Der deutsche Internationale lenkte eine flache Hereingabe mit dem Absatz unglücklich ins eigene Tor. Nach 23 Minuten gerieten die Bayern durch ein Tor von Ji Dong-Won ein zweites Mal ins Hintertreffen.

Mit dem neunten Sieg aus den letzten zehn Bundesliga verkürzte der Meister der letzten sechs Jahre den Rückstand auf Borussia Dortmund zumindest vorübergehend auf zwei Punkte. Der BVB, der in den letzten Wochen aus dem Tritt geraten und seit vier Pflichtspielen ohne Sieg ist, tritt am Montagabend beim Tabellenletzten in Nürnberg an.

Augsburg – Bayern München 2:3 (0:0). – 30’660 Zuschauer. – Tore: 1. Goretzka (Eigentor) 1:0. 17. Coman 1:1. 24. Ji 2:1. 45. Coman 2:2. 53. Alaba 2:3. – Bemerkung: Augsburg mit Kobel.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 21/50 (54:23). 2. Bayern München 22/48 (50:26). 3. Borussia Mönchengladbach 21/42 (41:21). 4. RB Leipzig 21/38 (38:18). 5. Eintracht Frankfurt 21/33 (40:27). 6. Bayer Leverkusen 21/33 (37:32). 7. Wolfsburg 21/32 (32:30). 8. Hertha Berlin 21/31 (34:31). 9. Hoffenheim 21/30 (41:32). 10. Werder Bremen 21/30 (36:32). 11. Mainz 05 21/27 (23:33). 12. Fortuna Düsseldorf 21/25 (25:39). 13. SC Freiburg 21/23 (29:37). 14. Schalke 04 21/22 (25:32). 15. Augsburg 22/18 (31:40). 16. VfB Stuttgart 21/15 (17:47). 17. Hannover 96 21/14 (20:44). 18. 1. FC Nürnberg 21/12 (17:46).

(SDA)