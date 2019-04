Bayern nach umstrittenem Penalty im Cupfinal

Robert Lewandowski feiert sein Penaltytor zum 3:2 © KEYSTONE/EPA/DAVID HECKER

Der deutsche Cupfinal am Samstag, 25. Mai in Berlin heisst Bayern München gegen Leipzig. Die Bayern siegen im zweiten Halbfinal bei Werder Bremen nach einem umstrittenen Schiedsrichterentscheid 3:2.Die Entscheidung in der Schlussphase war höchst dramatisch.