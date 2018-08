BDP lehnt SVP-Initiative einstimmig ab

Höchste Zeit für eine fortschrittliche und vernünftige Politik: BDP-Präsident und Nationalrat (GL) an der Delegiertenversammlung in Genf. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Die Delegierten der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) haben am Samstag an ihrer Versammlung in Genf die Selbstbestimmungsinitiative der SVP klar abgelehnt. Die Initiative gefährde nicht nur die Menschenrechte, sondern schade auch dem Wirtschaftsstandort.