Beat Feuz: Ein bisschen Zittern muss sein

Beat Feuz (rechts) und Mauro Caviezel feiern mit dem Team ihren Doppelerfolg © KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER

Beat Feuz feiert mit dem Sieg in der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek einen besonderen Erfolg.Im Interview nach dem ersten Sieg in der Abfahrt auf der «Birds of Prey» spricht Feuz unter anderem über die bangen Momente nach seiner Fahrt und den herabgesetzten Start.