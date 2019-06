Beatrice Egli gibt wieder Vollgas

Nach 6 Jahren fast ununterbrochen Arbeiten gönnte sich Beatrcie Egli eine Auszeit in Australien um auch für dich wichtige Lebensfragen zu stellen und zubeantworten. «Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin?»

Es klingt, wie ein paar ganz simple Fragen. «Ich habe sie mir einfach mal selbst gestellt. Leicht zu beantworten, dachte ich: 30 Jahre jung, meistens Single, Schlagersängerin und Moderatorin auf ihrem Weg durch die Musik und das Leben. Ein Energiebündel und (fast) immer gut gelaunt… Soweit, so gut!»



Ich wollte es aber genauer wissen. Ich wollte hinter meine Schlagzeilen schauen und reflektieren, was ich alles erleben durfte. Ich wollte ergründen, welcher Weg vor mir der richtige ist. Auszeit! Time Out! Australien, wo es Sommer ist, wenn bei uns die Schneeflocken fallen. Ganz alleine! Durchatmen und Zeit haben zum Nachdenken: so viele liebe Menschen, die mich seit nunmehr 6 Jahren unterstützen, tragen und treu begleiten. So viele Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben und so viele Momente, für die ein einfaches „Danke“ immer noch viel zu wenig wäre. Für immer unglaublich! Es hat nicht lange gedauert, bis ich jeden einzelnen so sehr vermisst habe. Nach “Terra Australia” und “Rock Mis Härz” gibt es ab sofort einen weiteren Song aus dem kommenden Album. Was verbirgt sich hinter seinem Titel mit den Silben “Le Li La”? Ein Schlüssel zum Glück… Hört euch den Song jetzt an und nehmt ihn euch zu Herzen 🙂