Beeindruckender Sieg von Lausanne-Sport

Die Lausanner Spieler durften sich immer wieder freuen © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lausanne-Sport liefert von den Aufstiegsanwärtern in der Challenge League das bislang beeindruckendste Resultat ab. Die Waadtländer siegen in Winterthur 6:0.Auf der Schützenwiese liessen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen.