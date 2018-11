Behinderungen im Bahnverkehr bei Chur nach Unfall mit Baukran

Kurz nach 5 Uhr sei in Chur bei Arbeiten ein Baukran aus den Schienen gesprungen, nachdem er mit einem Schweissrolli zusammengestossen sei, sagte SBB-Sprecher Daniele Pallecchi der Agentur Keystone-SDA. Verletzte habe es dabei nicht gegeben.

Der Baukran stand bereits am frühen Morgen wieder auf dem Gleis. Eines der beiden Gleise sei aber noch gesperrt, sagte Pallecchi. Es kommt deshalb im Fern- und im Regionalverkehr zu Störungen. Die SBB empfehlen Kunden, vor der Zugreise die Online-Fahrpläne zu konsultieren.

Der Zugverkehr nach Fahrplan konnte am Freitag nicht schon wieder im Verlaufe des Vormittags aufgenommen werden. Die Reparaturarbeiten ziehen sich hinein in den Nachmittag. Schienenteile müssten ersetzt werden, hiess es bei der SBB-Medienstelle auf Anfrage. Zudem sei eine Weiche beschädigt worden. An der Behebung der Störung werde mit Hochdruck gearbeitet.

(SDA)