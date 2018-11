Bei CH Media werden 200 Vollzeitstellen abgebaut

Das Zusammengehen der AZ Medien und der NZZ-Regionalmedien führt zu einem Abbau von 200 Vollzeitstellen. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In der Schweizer Medienbranche kommt es erneut zu einem Stellenabbau. Das Unternehmen CH Media, ein Joint Venture zwischen AZ Medien und NZZ-Regionalmedien, will 200 Vollzeitstellen in den kommenden zwei Jahren streichen.