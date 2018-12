Bei diesem Film bestimmt du das Ende

Fans der Science-Fiction-Serie «Black Mirror» von Netflix werden ihre helle Freude am neusten Streich des Streaming-Dienstes haben. Anstatt eine fünfte Staffel gibt es seit Freitag nämlich einen interaktiven «Black Mirror»-Film, bei dem der Zuschauer den Verlauf der Geschichte immer wieder selbst beeinflussen kann.

Fünf Hauptenden hat die Geschichte rund um einen jungen Programmier, der einen Fantasy-Roman in ein Videospiel adaptieren soll. Laut «Esquire» wurden dafür insgesamt 312 Minuten Material gedreht, also mehr als fünf Stunden. Wie lang der Film am Ende tatsächlich ist, hängt von der jeweiligen Auswahl des Zuschauers ab und kann stark variieren.

Wer über die Neujahrstage also noch etwas Zeit übrig hat, kann sich die verschiedenen Szenarien von «Bandersnatch» alle anschauen.

