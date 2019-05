Bei Grenzkontrolle mit 432’000 Euro in Couverts erwischt

Im Gepäck von zwei Männern aus Gambia entdeckten die Zollbeamten unter anderem rund 431'000 Euro, aufgeteilt in Couverts. © Eidgenössische Zollverwaltung

Am Sonntag sind in Kreuzlingen TG bei der Kontrolle des Gepäcks von zwei Männern aus Gambia grosse Mengen an Bargeld, rund 140 Mobiltelefone sowie zehn Tablets entdeckt worden. Es wird wegen des Verdachts auf Geldwäscherei ermittelt.