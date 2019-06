28-Jähriger nach Streit angeschossen

Um 20 Uhr am Samstagabend fuhren drei Männer mit einem Lieferwagen zu einer Liegenschaft an der Industriestrasse in St.Margrethen. Dort wurden sie offenbar bereits von zwei anderen Männern erwartet. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, haben diese eine tätliche Auseinandersetzung begonnen, in deren Verlauf der 28-jährige Ukrainer durch den Einsatz einer unbekannten Schusswaffe verletzt wurde.

Motiv nicht bekannt

In der Folge ergriffen die beiden Angreifer mit einem Auto die Flucht. Der 28-jährige Angeschossene war ansprechbar, musste sich jedoch einer Operation unterziehen. Einer der Angreifer, ein 26-jähriger Bosnier, wurde am Sonntagmorgen durch Polizisten an seinem Wohnort festgenommen und wird jetzt einvernommen. Zum Motiv der Angreifer kann die Polizei momentan noch nichts sagen.

Nach zweitem Angreifer wird gefahndet

Der zweite Angreifer ist immer noch auf der Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: 28 bis 32 Jahre alt, etwa 175 cm gross und 80 kg schwer, von fester Statur, sehr kurze schwarze Haare oder Glatzenträger, Vollbart, helle Haut, sprach Schweizerdeutsch. Der Unbekannte war ganz schwarz gekleidet und trug schwarze Schuhe. Auf seinem Shirt befand sich im linken Brustbereich ein Security-Logo. «Wir sind um jeden Hinweis froh», sagt Bertrand Hug, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today.

Personen, die Hinweise zu dieser Tat oder zum gesuchten Mann machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal unter 058 229 80 00 zu melden.

(red./Kapo SG)