Bei Villa Wiesental entsteht Geschäftshaus

Verlassen und zusammengefallen steht sie da: Die Gründerzeitvilla Wiesental mit Baujahr 1878 an der Rosenbergstrasse. Drei Jahre war es still um das französisch angehauchte Gebäude in St.Gallen. Dieser Zustand ändert sich nun: Die St.Galler Pensionskasse kauft der HRS Investment AG die Villa Wiesental ab, will diese renovieren und daneben ein mehrstöckiges Geschäftshaus mit Tiefgarage bauen. Der Garten der Villa soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Villa Wiesental steht ganz in der Nähe des Bahnhofs und der Fachhochschule St.Gallen:

Der Kaufvertrag sei am vergangenen Freitag seitens HRS und Pensionskasse rechtsgültig geschlossen und im Grundbuch vermerkt worden, teilt die HRS am Dienstag mit. Der Sachverständigenrat der Stadt St.Gallen habe die Renovation und den Neubau an verschiedenen Sitzungen beraten und als «städtebaulich vorzüglich» erachtet.

Baustart im Jahr 2020

Zuständig für die fachgerechte Renovation der Villa und den Bau des Office-Gebäudes ist die HRS Real Estate AG als Totalunternehmerin. Nach der öffentlichen Auflage des Projektes soll 2020 mit der Sanierung und dem 28-Millionen-Neubau gestartet werden.

«Die Pensionskasse St.Gallen mit über 3500 Versicherten und einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Franken sieht den Kauf der Villa und den geplanten Office-Neubau als attraktive Anlage für ihre Pensionskassengelder. Passen die beiden Gebäude doch von der Lage und den erwarteten Einkünften her optimal zu ihrer Immobilienstrategie», schreibt die HRS.

Doppelte Schlappe

Schon zwei Anläufe hatte die HRS gestartet, um die Villa Wiesental zu sanieren und zu erweitern. Doch beide Male endeten die Projekte in einer Schlappe und gegenseitigen Schuldzuweisungen zwischen der Stadt und den Projektverantwortlichen.

Die letzte Idee eines 25 Meter hohen Neubaus war auf grossen Widerstand in der Bevölkerung gestossen. Insbesondere der Verein Pro Villa Wiesental kämpfte für den Erhalt des historischen Gebäudes. Auch der St.Galler Stadtrat schrieb damals in einer Mitteilung: «Der geplante Baukörper ist im Bezug zur Villa zu wuchtig.» Er lehnte den Neubau schliesslich Anfang 2016 ab (FM1Today berichtete).

