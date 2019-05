Beim Abbiegen mit Auto kollidiert

Ein 46-Jähriger wollte am Mittwochmorgen um 6.40 Uhr mit seinem Auto von einem Parkplatz in die Hauptstrasse einbiegen, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Zur selben Zeit fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Teufen. Er wurde vom Manöver des 46-Jährigen überrascht, bremste ab und versuchte auszuweichen. Trotz des Ausweichmanövers liess sich die Kollision zwischen den beiden Autos nicht verhindern.

Der vom Parkplatz ausfahrende Wagen prallte durch die Kollision ab und stiess auf dem Parkplatz mit einem geparkten Geländewagen zusammen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über zehntausend Franken.

(Kapo AR/red.)