Beim Abbiegen Töfffahrer übersehen

Der 31-jährige Töfffahrer fuhr am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr von Flawil in Richtung Niederuzwil. Ein 61-Jähriger war in entgegengesetzte Richtung auf derselben Strasse unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Beim Landi stoppte er um linksseitig auf den Vorplatz einzubiegen. Dabei übersah er vermutlich den Töfffahrer und es kam zur Kollision.

Dabei wurde der 31-Jährige unbestimmt verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rega ins Spital geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 10’000 Franken.

(Kapo SG/red.)