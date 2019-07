Beim Absturz eines Kleinflugzeuges sterben drei Männer

Bei Leutasch in Tirol ist ein Kleinflugzeug gegen eine Felswand geprallt. Die drei Männer an Bord kamen ums Leben. © KEYSTONE/APA/APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Auf der Reise von Norditalien nach Baden-Württemberg ist am Donnerstag ein kleines Flugzeug gegen einen Berg in Tirol geflogen. Die drei Männer an Bord kamen ums Leben.