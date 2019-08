In steiles Gelände gekippt

Rettungskräfte ziehen den Wagen zurück auf die Strasse. © Kapo SG

Beim Rückwärtsfahren geriet eine 77-jährige Lenkerin in Kaltbrunn in abfallendes Gelände. Tannen verhinderten, dass die Rentnerin mit dem Auto und ihrem Mitfahrer rund 20 Meter in ein Bachtobel stürzte.