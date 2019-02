Beizen dürfen Super Bowl nicht zeigen

Ohne Sonderbewilligung kein Touchdown: Der diesjährige Final der NFL, der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams, findet dieses Jahr in den St.Galler Beizen nicht statt. Die Veranstaltung dauert bis rund 4 Uhr morgens (Schweizer Zeit) – die Lokale in der Gallusstadt müssen auch mit Sonderbewilligung zwei Stunden früher schliessen.

«Es gab nie eine Reklamation»

Auch in der Schweiz hat sich der Super Bowl zum Grossereignis gemausert. So hat Enrico Himmelberger, Inhaber des Restaurants Stars and Stripes in St.Gallen, in den letzten 15 Jahren immer ein Public Viewing organisiert. Wie er gegenüber TVO sagt, ohne eine Bewilligung zu beantragen: «Die Stadt hat das immer toleriert. Es gab nie eine Reklamation oder Beanstandung wegen des Lärms oder sonst etwas. Es war ein eingefressener Event und deshalb ist es schade, ihn so kurzfristig abzusagen.»

Freinacht nur in Ausnahmesituationen

Sonntags dürfen Lokale in der Stadt St.Gallen bis Mitternacht geöffnet haben, mit Sonderbewilligung bis 2 Uhr. Damit könnte der Super Bowl nicht einmal bis zur legendären Halbzeitshow mitverfolgt werden. Eine Freinacht zu bewilligen, kommt für die Stadtpolizei nicht in Frage. Eine solche gebe es nur in Ausnahmefällen, sagt Mediensprecher Dionys Widmer. Als Beispiel nennt er den Meistertitel des FC St.Gallen vor 19 Jahren: «Das war ein städtisches Ereignis.»

Kulanter ist die Stadt Wil. Im Cinewil können Football-Fans den Super Bowl inklusive amerikanischem Bier und Chicken Wings schauen. «Das ist für uns sehr speziell», sagt Betriebsleiterin Petra Somple.

Was die Ostschweizer Footballer selber vom Super-Bowl-Fieber halten, siehst du im TVO-Beitrag:

Super Bowl live

Du willst den grössten Einzelsportanlass der Welt trotz geschlossener Beizen in St.Gallen nicht verpassen? Das Spiel startet um 00.30 Uhr (Schweizer Zeit) im «Mercedes Benz Stadium» in Atlanta. Pro Sieben und der Streamingdienst Dazn übertragen den 53. Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag live.

Last-Minute-Wissen und Werbungen

Super-Bowl-Wissen für Einsteiger findest du in unserem grossen ABC. Wer sich trotzdem nicht für Football begeistern kann, dürfte immerhin an den diesjährigen Werbespots Gefallen finden.

(lag)