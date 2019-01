Bekannter französischer Rapper MHD wegen Totschlags in U-Haft

Wegen einer Schlägerei mit Todesfolge in Paris ist der französische Rapper MHD in Untersuchungshaft genommen worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Nach einer tödlichen Schlägerei in Paris ist der aufstrebende französische Rapper MHD in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter leitete am Donnerstagabend ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen den 24-Jährigen ein.Dies teilte dessen Anwältin in der Nacht auf Freitag mit.