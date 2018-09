Bekiffter wird von Affen verprügelt

Es sollte ein romantisches Geschenk für seine Freundin werden, doch der Affenklau eines Neuseeländers ging mächtig in die Hosen. Wie der New Zealand Herald berichtet, brach der extrem bekiffte (Zitat: «I was high as a kite») Mann ins Affengehege ein. Doch statt ein Äffchen für seine Freundin zu ergattern, zog er sich diverse Verletzungen zu. Jetzt stand der 23-Jährige vor Gericht.

Zwei Affen wurden verletzt

«Sie hatten ein gebrochenes Bein, zwei kaputte Zähne, einen verstauchten Knöchel und Prellungen am Rücken», sagte Richter Bill Hastings vor Gericht. Was genau in der Nacht im Totenkopfaffen-Gehege passiert ist, wisse aber niemand. «Ich spreche keine affisch», so Hastings. Fakt ist: Bei Tagesanbruch waren die Affen verstört und zwei verletzt.

Affen sind nicht geflohen

Hastings kannte keine Gnade und verurteilte den vorbestraften Möchtegern-Affen-Klauer zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Dies, weil er das Leben der Affen gefährdet habe.

(sk)