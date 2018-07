Beliebte Anti-Diebstahl-Tricks im Check

Du kannst deinen Hausschlüssel mit einem Karabiner am Bikini befestigen oder einfach an den Badehosenbändel schnüren. Wenn du eine saubere Windel zerknüllst und darin deine Wertsachen aufbewahrst, sollte das die Diebe erst mal abschrecken. Ein weiterer Trick: Lege dein Handy und dein Bargeld in einen leeren Sonnencrémebehälter oder in die Thermoskanne. Die beliebteste Idee: Die Wertsachen in Kleider einwickeln. Diese Tipps und Tricks sind vor allem kreativ, doch nützen sie wirklich etwas gegen Diebstahl?

Diebe finden Verstecke wenn sie genug Zeit haben

«Natürlich sind das Möglichkeiten, seine Wertsachen zu verstecken. Doch wenn Diebe etwas stehlen möchten und sie genug Zeit haben, durchsuchen sie die Taschen und finden die Verstecke», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Polizei rate deshalb, die Wertsachen in einem Schliessfach zu verstauen. «Wenn man dazu keine Möglichkeit hat, sollte man seine Sachen nie unbeaufsichtigt lassen.» Gemäss Kantonspolizei werden am häufigsten Portemonnaies, Bargeld und Handys geklaut.

Schliessfach sei am besten

Daniel Schönenberger von der Badi Arbon findet die Tipps nicht gut: «Das sind schlechte Tipps. Am besten legt man die Wertsachen in ein Schliessfach und nimmt nur das Nötigste an Bargeld mit.» Auch Roman Niedermann, ehemaliger Badmeister in Rorschach, empfiehlt den Besuchern die sicherste Variante: «Die Diebe finden die Wertsachen in den Taschen trotzdem, auch wenn sie gut versteckt sind, deshalb empfehle ich das Schliessfach.»

(sk)