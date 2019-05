Belinda Bencic scheitert deutlich

Belinda Bencic verpasste die Achtelfinals © KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN

Belinda Bencic scheitert am French Open in der 3. Runde. Die Ostschweizerin verliert gegen die Kroatin Donna Vekic in 69 Minuten mit 4:6, 1:6. Bei den anderen drei Grand-Slam-Turnieren hat Bencic schon mindestens die Achtelfinals erreicht.