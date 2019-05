Belinda Bencics Höhenflug endet im Halbfinal

Belinda Bencic bot auch gegen Simona Halep eine über weite Strecken starke Leistung, zog gegen die Rumänin aber den Kürzeren © KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA

Der Höhenflug von Belinda Bencic am WTA-Turnier in Madrid endet in den Halbfinals. Die Weltnummer 3 Simona Halep erweist sich als zu stark für die Schweizerin und siegt 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.