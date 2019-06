Bell trennt sich vom deutschen Wurstwarengeschäft

Rohschinken statt Wurst: Der Fleischverarbeiter Bell verkauft in Deutschland das Geschäft mit Wurstwaren und legt dort künftig den Fokus auf den Verkauf von Rohschinken. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Fleischverarbeiter Bell trennt sich in Deutschland vom Geschäft mit Wurstwaren und verkauft diesen Bereich an die Zur Mühlen Gruppe. Den Fokus legt das Unternehmen in Deutschland künftig auf den Verkauf von Rohschinken.