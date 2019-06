Bencic dank Forfait im Viertelfinal

Belinda Bencic volliert auf Mallorca © KEYSTONE/EPA EFE/CATI CLADERA

Belinda Bencic steht am WTA-Turnier in Santa Ponça in den Viertelfinals. Die Ostschweizerin profitiert gegen die Qualifikantin Shelby Rogers beim Stand von 5:7, 6:3, 3:1 vom Forfait der Gegnerin.