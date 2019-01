Belinda Bencic spielt sich im Hinblick auf das Australian Open in Melbourne in Form und steht beim Turnier in Hobart in den Halbfinals © KEYSTONE/AP/TREVOR COLLENS

Belinda Bencic setzt ihren schwungvollen Saisonstart fort. Am WTA-Turnier in Hobart steht sie dank eines Zweitsatzsieges gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska in den Halbfinals.