Bencic in Charleston im Achtelfinal

Belinda Bencic zieht in Charleston mit einem lockeren Zweisatzsieg in die Achtelfinals ein (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL

Belinda Bencic steht am WTA-Premier-Turnier in Charleston in den Achtelfinals. Die als Nummer 9 gesetzte Ostschweizerin besiegt die Amerikanerin Allie Kiick (WTA 146) 6:0, 6:3.