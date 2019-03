Bencic im Halbfinal von Indian Wells

Bencic befindet sich auf ihrem ganz persönlichen Traumschiff. Seit Januar verlor sie kein Einzel mehr und reihte zwölf Siege aneinander (persönlicher Rekord). Dank der Halbfinalqualifikation in der Oase mitten in der Wüste Llano Estacado wird Bencic nächsten Montag erstmals seit dem 8. August 2016 wieder unter die Top 20 vorstossen. Und nicht zuletzt befindet sich Bencic auf einem Nummer-1-Trip.

Williams oder Kerber im Halbfinal

Dies, weil sie nach der amtierenden Nummer 1 Naomi Osaka (im Achtelfinal) auch die ehemalige Weltnummer 1 Karolina Pliskova (im Viertelfinal) schlug. In den Halbfinals trifft Bencic auf eine weitere ehemalige Nummer 1 der Welt – entweder Venus Williams oder Angelique Kerber. Wenn Bencic so weiterspielt wie in den letzten drei Wochen, in denen sie vier Top-5-Spielerinnen besiegte, wird früher oder später auch für sie die Nummer 1 zum Thema.

Nach dem Sieg über Karolina Pliskova hat Bencic in dieser Saison schon 17 Einzel auf der WTA-Tour gewonnen. Nur Petra Kvitova schaffte es in den ersten zweieinhalb Monaten ebenfalls auf 17 Siege. Kvitova verabschiedete sich aus Indian Wells vorzeitig – wie alle anderen Top-5-Spielerinnen auch.

«Es läuft rund»

«Es läuft rund», stellte Bencic während des Platz-Interviews etwas profan fest. Sie könne frei von der Leber weg aufspielen, denn Druck verspüre sie im Moment keinen.

Bencic kann sich derzeit auf jede nur denkbare Situation einstellen – und sie wächst an den Aufgaben. Karolina Pliskova gilt derzeit als beste Aufschlägerin auf der WTA-Tour. Sie überholte in Indian Wells die Holländerin Kiki Bertens als Leaderin bei der Anzahl Assen (146). Vor dem Viertelfinal gegen Bencic gelangen ihr 38 Asse in drei Partien, 12,7 im Schnitt pro Spiel. Aber Bencic neutralisierte den Aufschlag ihrer tschechischen Gegnerin – und servierte in den Sätzen 1 und 3 sogar mehr Asse als Pliskova (7:7 über alle drei Sätze).

Bencic denkt nicht ans Aufgeben

Belinda Bencic gibt derzeit auch nie auf. Ihr Selbstvertrauen ist derart gross, dass sie selbst beim Stand von 0:4 und Breakball zum 0:5 noch daran glaubt, den Satz aus dem Feuer reissen zu können. Gegen Pliskova wäre ihr das im zweiten Satz beinahe gelungen: Bencic boten sich nach dem abgewehrten Breakball zum 0:5 noch zwei Chancen zum 4:4-Ausgleich und eine weitere zum 5:5.

Der erste verlorene Satz in Indian Wells warf Bencic nicht aus dem Rhythmus. Im Entscheidungssatz gelang ihr das einzige Break zum 5:3. Zuvor hatten sich ihr schon beim Stand von 2:1 vier Breakmöglichkeiten geboten.

Mit der Halbfinalqualifikation in Indian Wells stiess Bencic in der Jahreswertung bereits mindestens auf Platz 3 vor.

(SDA)