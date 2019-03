Bencic-Niederlage nach Motto «fast and furious»

In Miami flogen die Bälle Belinda Bencic um die Ohren © KEYSTONE/FR171669 AP/JIM RASSOL

Nach dem Turniersieg in Dubai und der Halbfinalqualifikation in Indian Wells muss Belinda Bencic in Miami einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Schweizerin scheitert mit 3:6, 5:7 an Julia Putinzewa.