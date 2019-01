Hopman Cup: Bencic nimmt Schwung mit

Belinda Bencic startet nach dem Sieg im Hopman Cup auch siegreich in das Turnier in Hobart © KEYSTONE/EPA AAP/TONY MCDONOUGH

Nach dem Triumph am Hopman Cup an der Seite von Roger Federer glückt Belinda Bencic (WTA 55) der Einstieg in das Hartplatzturnier in Hobart. Die Rumänin Mihaela Buzarnescu bezwingt sie 4:6, 6:3, 7:5.