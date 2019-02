Bencic und Golubic fürs Einzel gemeldet

Belinda Bencic trifft in der Fed-Cup-Partie gegen Italien zum Auftakt auf Sara Errani © KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ

Belinda Bencic und Viktorija Golubic bestreiten am Samstag in Biel für die Schweiz die beiden Einzelpartien im Fed Cup gegen Italien. Belinda Bencic (WTA 45) eröffnet am Samstag gegen Italiens Nummer 2, die 31-jährige Sara Errani (WTA 124).