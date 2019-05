Bencic unterliegt Mladenovic

In die Defensive gedrängt: Belinda Bencic findet gegen Kristina Mladenovic nur im zweiten Satz die richtigen Mittel © KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA

Belinda Bencic scheidet am WTA-Premier-Turnier in Rom in der 2. Runde aus. Die Ostschweizerin unterliegt der Französin Kristina Mladenovic (WTA 63) in knapp zwei Stunden 2:6, 6:2, 1:6.