Benito glänzt bei erstem Saisonsieg von Bordeaux als Torschütze

Loris Benito ist bei Girondins Bordeaux gut angekommen © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Loris Benito hat in der 3. Runde der Ligue 1 Anteil am ersten Saisonsieg von Girondins Bordeaux. Der 27-jährige Schweizer erzielt beim 2:0-Auswärtssieg seines neuen Klubs in Dijon den zweiten Treffer.