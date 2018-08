Benno Bucher wird neuer Finanzchef von Postauto

Benno Bucher wird neuer Finanzchef der PostAuto Schweiz AG. (Themenbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Benno Bucher wird neuer Finanzchef bei Postauto. Er wechselt von den SBB zur Post und tritt seine Stelle am 1. Oktober an. Ein Post-Sprecher bestätigte am Dienstagabend eine Meldung des Onlineportals blick.ch.