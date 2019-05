Bereits elf Bewerber für Amt des britischen Premierministers

Nach zehn andern Kandidaten hat auch Brexit-Staatssekretär James Cleverly angekündigt, sich um das Amt des Premierministers zu bewerben. (Archivbild) © Keystone

Die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May wollen mindestens elf Tories antreten. Am Mittwoch kündigte der Brexit-Staatssekretär James Cleverly in der Zeitung «Braintree and Witham Times» an, sich um das Amt zu bewerben.