Bergführer nach tödlichem Unfall freigesprochen

Das bernische Obergericht hat am Freitag einen Bergführer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Der Mann war im mit zwei Jugendlichen in Adelboden unterwegs. Eines der beiden Mädchen stürzte in den Tod.