Berggasthaus Äscher bleibt in Appenzeller Hand

Wanderer geniessen das schöne Wetter bei einem Besuch des "Äscher". Das berühmteste Berggasthaus am Alpstein bekommt ein Pächterteam. (Archivbild) © KEYSTONE-SDA/MELANIE DUCHENE

Das berühmteste Gasthaus im Alpstein wird neu von einem Pächterteam geführt: Die Eventagentur Pfefferbeere aus Bühler AR übernimmt den «Äscher». Das Team stammt aus dem Appenzellerland. Die Wildkirchlistiftung kündigte am Montag Verbesserungen an der Infrastruktur an.