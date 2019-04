Bergsteiger Messner gegen Jovanotti-Konzert in den Bergen

Zog den Zorn von Bergsteiger Reinhold Messner (74) wegen eines geplanten Konzerts auf sich: der italienische Musiker Jovanotti (52). (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/FLAVIO LO SCALZO

Extrembergsteiger Reinhold Messner (74) und der italienische Musiker Jovanotti (52) sind über ein geplantes Konzert in den Bergen aneinander geraten. Der Liedermacher will auf dem Kronplatz in Südtirol auftreten. Dem kann der Südtiroler Bergsteiger nichts abgewinnen.