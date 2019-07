Der Grand Combin ist einer höchsten Gipfel der Alpen und ein beliebtes Ziel für Berggänger. (Archivbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Beim Aufstieg zum Grand Combin in den Walliser Alpen ist am Montag ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Der deutsche Alpinist rutschte auf einer Höhe von zirka 3500 Metern auf einem Schneefeld aus und stürzte in die Tiefe.