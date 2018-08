Ein Bergsteiger verunfallte an der Dufourspitze tödlich. Kurz vor dem Gipfel stürzte er mehrere hundert Meter in die Tiefe. © Kantonspolizei Wallis

Ein Bergsteiger ist am Mittwoch an der Dufourspitze im Wallis ums Leben gekommen. Der Tourengänger stürzte kurz vor Erreichen des mit 4634 Meter höchsten Gipfels der Schweiz mehrere hundert Meter in die Tiefe.