Im Gebiet des Follhore ist am Donnerstag ein Wanderer mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. © Swisstopo

Ein Wanderer ist am Donnerstag im Saanenland tödlich verunfallt. Der Mann stürzte in der Region des Follhore über Felsbänder mehrere hundert Meter in die Tiefe.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Wanderer in Begleitung einer Frau unterwegs, als es gegen 15.30 Uhr zum Unfall kam.