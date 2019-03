Amazon plant einem Zeitungsbericht zufolge Detailhandelsläden für günstige Produkte. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Der Onlinehandels-Gigant Amazon will laut einem Zeitungsbericht Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Grossstädten eröffnen. Die erste Filiale soll demnach bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles aufgemacht werden.