Geiselnahme im Südwesten Frankreichs

Ein bewaffneter Mann hält in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft bei Toulouse vier Menschen als Geiseln fest. Eine Eliteeinheit der französischen Polizei ist vor Ort.(Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Ein bewaffneter Mann hält in der Nähe der südwestfranzösischen Stadt Toulouse vier Menschen als Geiseln fest. Die Geiselnahmen spiele sich in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft in dem Ort Blagnac ab, wie Polizeikreise der Nachrichtenagentur DPA mitteilten.