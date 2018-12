Sondra Locke mit 74 Jahren gestorben

Starb mit 74 Jahren an Krebs: US-Schauspielerin Sondra Locke, die auch Freundin und Filmpartnerin von Clint Eastwood war. (Archivbild) © KEYSTONE/AP

Die US-Schauspielerin Sondra Locke, häufige Filmpartnerin und frühere Freundin von Clint Eastwood, ist tot. Das berichteten US-Medien am Donnerstag. Sie starb demnach bereits am 3. November an den Folgen einer Krebserkrankung.