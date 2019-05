Rund ein Drittel der riffbildenden Korallen ist vom Aussterben bedroht. Von Korallenriffen sind wiederum eine Vielzahl weiterer Arten abhängig. © Andrey Armyagov/Shutterstock.com

Mit der Natur geht es bergab wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das Artensterben beschleunigt sich. Damit untergräbt der Mensch seine eigene Lebensgrundlage, so die eindringliche Botschaft des Weltbiodiversitätsberichts, der am Montag präsentiert wurde.