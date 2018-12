Berner sind oft krank

Gemäss der Taschenstatistik "Lebensqualität in den Städten" hat Lugano von acht untersuchten Schweizer Grossstädten am meisten Grünfläche - und am wenigsten Ärzte pro 1000 Einwohner. (Archivbild) © Keystone/KEYSTONE/TI-PRESS/BENEDETTO GALLI

Wer gern ins Kino geht und oft krank ist, ist in Bern am besten aufgehoben. Am ehesten eine Wohnung findet man in St. Gallen. Und einen Kita-Platz am leichtesten in Basel. Die neue Taschenstatistik «Lebensqualität in den Städten» fördert Erstaunliches zu Tage.