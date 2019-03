Bern im Bann der Museumsnacht – 40 Institutionen mit offenen Türen

Wie im Vorjahr mussten auch in diesem Jahr die Besucher der Berner Museumsnacht vielerorts Schlange stehen. (Archivbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Berner Museumsnacht hat auch dieses Jahr erneut Massen angelockt. Bei frühlingshaftem Wetter streiften Tausende am Freitagabend bis spät in die Nacht durch Kunst, Kultur und Wissenschaft in Bern.Laut einer Medieninformation der Organisatoren von der Nacht auf Samstag verzeichnete die 17.