Bern verpasst den Sprung auf die Leaderposition

Cory Emmerton erzielt das dritte Lausanner Tor © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der SC Bern verpasst den Sprung an die Spitze der National League. Die Berner unterliegen in Lausanne mit 1:4.Lausanne realisierte den achten Erfolg in Serie und zog in der Tabelle am SCB vorbei auf Platz 2. Die Waadtländer sind punktgleich mit dem Leader Biel.