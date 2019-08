Berner auch als Verband am stärksten

Die Berner im Freudentaumel - ein gewohntes Bild an den letzten Eidgenössischen Festen © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Berner stellen mit Christian Stucki nicht nur den Schwingerkönig, wie schon zuletzt in Estavayer sichert sich das Team am Eidgenössischen in Zug auch die meisten Kränze.