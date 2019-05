Berner Musiker Lo und Leduc gewinnen Prix Walo

In der Kategorie der volkstümlichen Musik gewann der Männerchor "Heimweh". © KEYSTONE/WALTER BIERI

Am Sonntagabend ist in Zürich die traditionsreiche Verleihung des Prix Walo über die Bühne gegangen. Einer der goldenen Sterne ging an das Berner Musik-Duo Lo & Leduc. Sie gewannen den Prix Walo in der Sektion Pop und Rock.