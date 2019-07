Bernhard Brink besingt Diamanten

Wir haben mit Bernhard Brink über die Zusammenarbeit mit Francine Jordi, den Titel« Mein Herz schaut mich fragend an» und das kommende Album «Diamanten» gesprochen.

Schlagertitan Bernhard Brink beweist mit »Diamanten«, dass er voller Ideen und Energie steckt. Vom Start weg nimmt der Titelsong rasch Tempo auf. Die exakt getimten Beats bauen sich auf, bis sich der Refrain zielsicher seinen Weg in unsere Gefühlswelt bahnt. Es ist erstaunlich, wie Brink es immer wieder schafft, auf der Höhe der Zeit abzuliefern – und zwar in Manufaktur-Qualität. Hier hat der Künstler von A bis Z selbst die Hand an jedem Bestandteil des Songs gehabt! Auch textlich holt er uns Zuhörer ab, wenn er „Diamanten“ als Allegorie für Beständigkeit und dauerhaftes Glück verwendet. Insofern ist sein Werk »Diamanten« auch als Aufforderung zu verstehen, sich nicht nur kurze Momente sondern ganze Lebensabschnitte von Ewigkeit zu formen. Seine einzigartige Karriere wäre ohne fortwährende Werte wie Vertrauen auf sein Team und Beständigkeit in seinem Songwriting nicht denkbar.

»Diamanten« ist das Ergebnis des Dreamteams von Bernhard Brink: Als Autoren das Berlin Mitte Team, was auch schon 100 MILLIONEN VOLT oder MIT DEM HERZ DURCH DIE WAND geschrieben hat, als Produzent Henning Verlage, der Produzent und Co-Autor von UNHEILIG. Album- und Songtitel sind insofern ein bildhaftes Omen für ein echt gelungenes Stück Musik: glänzende Unterhaltung ist also garantiert. Die Single »Diamanten« ist ab dem 12. Juli 2019 überall im Handel und auch als Download erhältlich und wird neue und alte Fans begeistern. Dauerhaft! (Textvorlage : Universal music)